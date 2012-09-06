发改委开闸审批25个城轨项目--报载

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京9月6日电---在中国固定资产投资增长乏力的背景下,国家发改委一年来首度开闸审批城市轨道项目,披露了包括苏州、杭州、成都、深圳等城市25个项目规划和可行性研究报告核准信息.
中国证券报周四报导称,据计算,除内蒙古和江苏的城际间铁路规划外,其余省市计划投资总规模逾7,000亿元人民币.并引述一位接近国家发改委的人士称,这些批复项目主要是下半年以来国家发改委陆续批复的项目,也基本是全年所批复的项目,四季度大规模批复城轨项目的可能性较低.
发改委周三在其网站上公布,苏州、青岛、杭州、成都等一批城市的城轨项目可行性报告获得批复,兰州、太原、石家庄、广州等城市轨道交通建设规划也获得批准.
城轨项目审批开闸将带动建筑建材、车辆装备等一系列产业的复苏和发展.去年国家发改委基础产业司仅批复了八条新的城市轨道线路以及《深圳市近期城市轨道交通建设规划》.
中国1-7月固定资产投资同比增长20.4%,低於路透调查中值20.5%.国务院总理温家宝上月底亦表示,下半年影响经济平稳运行的不利因素依然较多,稳增长的难度仍较大.
中国经济的"稳增长"挑战日益加大,全国人大常委会的部分官员和专家此前表示,应采取更加有效的对策措施破解难题,稳中求进.但在适度增加投资的过程中,要注意防止竞相扩大投资的倾向.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
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