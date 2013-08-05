引导民间投资发展 鼓励参与金融机构重组改造--发改委

路透北京8月5日 - 民间投资是中国促进经济发展、调整经济结构的重要力量。国家发展和改革委员会周一称，将引导民间投资进入基础设施、基础产业和公用事业等领域，督促地方、部门推出鼓励民间投资参与的重大项目，积极鼓励民间资本参与金融机构重组改造。

发改委网站新闻稿称，下一步将会同有关部门和地方，通过深化改革为民间投资发展营造良好的市场、政策、法治环境；同时，进一步落实促进民间投资政策措施，及时完善细化政策。

“把做好促进民间投资发展工作与转变政府职能、推进行政审批制度改革结合起来，减少不必要的行政干预，创新对民间投资的管理服务，真正确立民营企业的投资主体地位，激发民间投资创造活力，增强经济发展内生动力。”发改委表示。

近年来，中国民间投资发展呈现出总量比重稳步提高、投资结构逐步优化的特点。从总量来看，2010-2012年，民间投资占全社会固定资产投资的比重为55.9%、60.3%、61.4%，增速为32.5%、34.3%、24.8%，分别高于同期全社会固定资产投资增速8.7个、10.5个、4.2个百分点。

今年上半年，民间投资完成115,584亿元人民币，同比增长23.4%，占全社会固定资产投资的比重进一步提高到63.7%。从结构来看，民间投资在一些重点行业领域的增速明显加快。今年上半年，非金属矿采选业、通用设备制造业、专用设备制造业等行业的民间投资占比分别达到94.5%、89.6%、87.1%。(完)

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(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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