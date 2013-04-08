中国发展不能放弃数量型增长--专家

中国企业杠杆率获暂时遏制 政府部门加杠杆空间仍在--报告
路透北京4月7日 - 中国社会科学院国家金融与发展实验室发布报告称，最新估算数据显示2016年非金融企业部门的杠杆率比2015年下降一个百分点，表明处于不断攀升趋势的企业杠杆率得到暂时遏制；不过同期居民部门杠杆率上升近五个百分点，水平较高。
路透博鳌4月8日 - 面对外届对中国过于强调保持一定经济增长率的疑虑,国民经济研究所所长樊纲周一在博鳌亚洲论坛上强调，中国还有35%的人口是农民，在城镇化的过程中需要为他们提供就业。只能经济增长才能找到足够的就业机会。
他进一步分析，中国经济面临结构转型，必须依靠消费来拉动增长，而消费不仅仅是消费，它取决于居民的工资收入。虽然政府可以在收入分配上有所作为，但并不能直接决定整体的工作水平是高是低。想要提高工资水平，还是必须依靠增长。
"中国已经面临就业不足等基本问题，如果只增长3%，你觉得够吗？”樊纲针对论坛上的外方嘉宾反问。
北大国家发展研究院名誉院长、原世行高级副行长林毅夫也在同一场合表示,中国若能完成一系列需要解决的挑战，那么是具备保持经济年增长8%的潜力的。
他表示,如果中国变为像美国那样依靠消费拉动的国家，也会面临现在美国面临的危机。
中国今年确定的GDP增长目标为7.5%.(完)
(发稿 沈燕/许贵卿; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月7日 - 中国社会科学院国家金融与发展实验室发布报告称，最新估算数据显示2016年非金融企业部门的杠杆率比2015年下降一个百分点，表明处于不断攀升趋势的企业杠杆率得到暂时遏制；不过同期居民部门杠杆率上升近五个百分点，水平较高。
路透上海4月7日 - 中国将在河北省设雄安新区令该地区上市公司动向颇受关注，国内大型房地产企业--华夏幸福周五公告称，结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司或其境外全资子公司拟在境外发行不超过10亿美元（或等额离岸人民币或其他外币）债券。
路透上海4月7日 - 中国山东黄金矿业股份有限公司周四晚公告称，由香港子公司向世界知名黄金生产商巴理克收购阿根廷贝拉德罗金矿的开发商Minera Argentina Gold S.R.L（MAG）50%股权，交易总价款为9.6亿美元。