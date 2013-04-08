中国发展不能放弃数量型增长--专家

路透博鳌4月8日 - 面对外届对中国过于强调保持一定经济增长率的疑虑,国民经济研究所所长樊纲周一在博鳌亚洲论坛上强调，中国还有35%的人口是农民，在城镇化的过程中需要为他们提供就业。只能经济增长才能找到足够的就业机会。

他进一步分析，中国经济面临结构转型，必须依靠消费来拉动增长，而消费不仅仅是消费，它取决于居民的工资收入。虽然政府可以在收入分配上有所作为，但并不能直接决定整体的工作水平是高是低。想要提高工资水平，还是必须依靠增长。

"中国已经面临就业不足等基本问题，如果只增长3%，你觉得够吗？”樊纲针对论坛上的外方嘉宾反问。

北大国家发展研究院名誉院长、原世行高级副行长林毅夫也在同一场合表示,中国若能完成一系列需要解决的挑战，那么是具备保持经济年增长8%的潜力的。

他表示,如果中国变为像美国那样依靠消费拉动的国家，也会面临现在美国面临的危机。

中国今年确定的GDP增长目标为7.5%.(完)

(发稿 沈燕/许贵卿; 审校 黄凯)

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