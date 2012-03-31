富贵病在中国日趋严重 医疗系统面临严峻挑战

3月19日在北京广安门中医院门诊走廊里拍到的候诊的糖尿病患者。CHINA-HEALTH/ REUTERS/David Gray

路透北京3月25日电（记者 韩碧如）---30年间，中国人从食不果腹变成了为腰围见长发愁，这让医疗体系在应对糖尿病等急剧增加的“富贵病”方面显得力不从心。

慢性疾病治疗成本激增，让努力向14亿人口提供基本医保的中国面临沉重负担。根据医学期刊《柳叶刀》（The Lancet）刊载的一篇文章，2011年几乎每八户中国家庭中就有一户因高额医疗费而不堪重负。

中国人习惯储蓄，部分原因在於他们担心看不起大病，这使得医疗改革势在必行，以便重新平衡经济。

但随着生活水平的提高和寿命的延长，慢性疾病的负担也在逐渐加重。比如像糖尿病，如今在中国成人中的患病率已经接近10%，几乎与美国人的患病率相当，而1980年时该病的患病率只有1%。

北京广安门医院副院长仝小林医生称，“过去20年，糖尿病发展地很快，但直到现在才在医疗系统中体现出来。”他每周一在医院坐诊，前来找他看病的则有几十人。

“眼下还只是到医院看病人数的直线攀升，接下来10年医疗系统将真正承受重负。”

据新加坡苏瑞福公共卫生学院和哈佛公共卫生学院发布的白皮书，2011年中国在糖尿病方面的支出达到170亿美元，这一数字与全球总计4,650亿美元的相关支出相比微不足道，但却占中国医疗总支出的5%左右，有人预测这一比例会上升到13%。

美国糖尿病协会数据显示，糖尿病医疗费用占到美国医疗总支出的约10%。

中国目前大约有9,200万糖尿病患者，预计到2030年时会增加到1.3亿。

“它（糖尿病）增长速度之快，让我们感到震惊，甚至不敢相信，”北京协和医院的专家向红丁边喝咖啡边说，他一上午4个小时接诊了22个病人。

刘玉香（音译）每个月都要驱车五个小时到北京找仝医生看病，她估计治疗疼痛浮肿的双腿花在中药上的钱已有3万元人民币。她控制血糖的西药花费每年约为1.2万元，其中的80%可由医保报销。

“要是家里没有干医生的，我可能永远都不会知道（得了糖尿病）。我们身边没人懂，”这位64岁、性格开朗的女士说道。她常年有口渴、晕厥等症状，还曾多次住院，後来是她的儿媳觉得她可能患了糖尿病。

排队等候治疗

3年前，中国在全国范围推行医保制度，这让患者更愿意有病就医，也让医疗费变得更加亲民。根据《柳叶刀》文章，2011年住院治疗病人数量接近9%，而在2003年时这一比例还不到4%。

控制糖尿病的基本医疗费用在中国并不算贵，每年约2,000元。但对糖尿病晚期患者而言，一年的医疗开支动辄就达1.8万元，大致相当於中国城镇居民的年均收入。

“当我发现（自己得病）时，我的心情非常沉重。我担心自己无法养家，也害怕自己被社会淘汰，”患者王元庆（音译）说。他是一位8岁孩子的父亲，一年前确诊患有糖尿病，病情虽得到控制，但仍给他带来沉重负担。

医生认为，即使糖尿病治疗标准化，政府宣布的到2015年医疗支出将接近1,750亿美元也只是个开始。

“眼下实际上无法真正估计医改究竟要花多少钱。但政府已经承诺，即使成本再高也要解决问题，”向红丁医生说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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