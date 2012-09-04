上海学者和市民自发拯救上海方言

路透上海9月4日电---少数上海学者、学生和市民正挺身而出，保护上海话不会随岁月消逝。上海话的根源可以追随到中国最古老的一种方言。

上海话和中国其他约80种其他方言同样面临消亡威胁，因中央政府大力支持普及普通话，尤其是在学校里。

Roman Xu说：“我认为，年轻一代对英语的熟悉程度超过其母语。”他是一家推广上海话的非赢利性组织的负责人。

“我从历史书上看到过语言如何逐渐消亡。我不希望我的母语是其中之一。”

上海大学中文系教授钱乃荣表示，现在挽救上海话还来得及，但时间紧迫。

“上海话的消亡也就是一两代的时间。”

钱乃荣曾撰写过关於上海方言的教科书和字典。

上海方言属吴语的一支，有自己的语法和词汇，与普通话的相关性很有限。

例如，普通话说：“你吃过饭了吗？”上海话则这麽说：“侬外切估了哇？”

钱乃荣表示，上海话独特的发音也使其成为日语的远亲。

像钱乃荣和非政府组织等类似倡导者开始行动起来保护上海话，而他们的努力似乎也小有成效。

一些公车上除使用普通话和英语报站之外，也开始使用上海话，而上海航空公司1月份开始在部分航班中使用上海话。

尽管越来越少的年轻人会学习说上海话，但那些在上海谋求工作的外来人表示，上海话在这里依然发挥着关键作用。

一位来自河南的大学毕业生张文霞(音)说，她在一家上海媒体公司的面试中被彻底边缘化了。

“我在面试中觉得像个聋子。这里只讲上海话。招聘经理和其他应聘者都能用流利的上海话交流，而我除了沉默别无选择。”

28岁的许书丹(音)是一名来自安徽省的保险销售人员。她正在一家私立学校学习上海话。

“普通话是全国通用，但在上海，‘侬好’这种表达可以立刻拉近与客户的距离。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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