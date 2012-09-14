两艘中国巡逻船只进入钓鱼岛附近日本海域--日本海岸警卫队

特雷莎·梅退欧计划遭遇阻力 上议院投票要求提出修正案
路透伦敦3月1日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周三在上议院遭遇挫败，上议院投票要求政府变更退欧计划，表示唯有特雷莎·梅承诺保障欧盟公民的权利，方能启动退欧谈判。
路透东京9月14日电---日本海岸警卫队称，两艘中国巡逻船只周五进入尖阁列岛(中国称钓鱼岛)附近的日本海域。
日本海岸警卫队一名官员称，警卫队要求这两艘中国船只离开该海域，但它们未予理会。
上月中国保钓人士登上钓鱼岛後遭日方拘押，中日关系急剧恶化。
日本周二不顾中国警告从私人“岛主”手中购买钓鱼岛後，双边关系进一步紧张。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦3月1日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周三在上议院遭遇挫败，上议院投票要求政府变更退欧计划，表示唯有特雷莎·梅承诺保障欧盟公民的权利，方能启动退欧谈判。
路透巴黎3月1日 - 法国保守派候选人、前总理菲永周三表示，将在法国总统大选中“奋战到底”，尽管财务丑闻越演越烈；菲永的竞选活动也遭遇新的挫折--一位高级助理辞职，一个政党也停止对他的支持。
路透华盛顿3月1日 - 据路透看到的一份文件，美国总统特朗普承诺利用现有资金立即开始在美国-墨西哥边境筑墙，现在遇到了资金不足问题。