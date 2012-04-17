东京都政府拟购钓鱼岛 中方称任何单方面举措都非法和无效

路透东京4月17日电---日本东京都知事石原慎太郎希望使用公共资金从私人手中购买钓鱼岛，中国方面对此回应称这样的计划是非法和无效的，并再次重申中国对钓鱼岛拥有无可争辩的主权。

钓鱼岛被日方称之为尖阁列岛（Senkaku），一直是中国与周边邻国海上领土争端的中心问题。

现年79岁的石原慎太郎在访问华盛顿期间宣布将从私人手中购买钓鱼岛，东京都政府周二确认了该计划。

日本政府发言人称，不知道该计划，也不愿进一步置评。

中国外交部发言人刘为民就此答记者问时重申，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中国对此拥有无可争辩的主权。

他表示：“日方对钓鱼岛及其附属岛屿采取任何单方面举措，都是非法和无效的，都不能改变这些岛屿属於中国的事实。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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