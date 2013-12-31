合生元斥资3.5亿元购同业 拓婴儿配方奶粉市场

路透香港12月31日 -中国婴幼儿营养品生产商--合生元国际控股有限公司(1112.HK)周二宣布，将以现金代价3.5亿元人民币收购从事制造婴幼儿配方奶粉的长沙营可的100%股权，以助公司拓展针对中国四、五线城市的高端客户。

公司声明称，公司于今年9月成功推出法国进口的素加系列奶粉，并决定于2014年继续发展此系列，务求吸引中国四、五线城市的高端客户。凭藉长沙营可每年制造3-5万吨婴幼儿配方奶粉的产能，公司将使用进口奶源制造素加新系列产品，并将得以缩短向客户供应素加新系列产品的时间。

合生元表示，为控制品质，因此所有由长沙营可制造的产品，均须严格遵行公司的品质控制系统，以确保产品安全且品质符合客户需求。

合生元股份周一暂停买卖，停牌前报68.9港元； 其股份将于今天恢复交易。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。