合生元斥资3.5亿元购同业 拓婴儿配方奶粉市场

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港12月31日 -中国婴幼儿营养品生产商--合生元国际控股有限公司(1112.HK)周二宣布，将以现金代价3.5亿元人民币收购从事制造婴幼儿配方奶粉的长沙营可的100%股权，以助公司拓展针对中国四、五线城市的高端客户。
公司声明称，公司于今年9月成功推出法国进口的素加系列奶粉，并决定于2014年继续发展此系列，务求吸引中国四、五线城市的高端客户。凭藉长沙营可每年制造3-5万吨婴幼儿配方奶粉的产能，公司将使用进口奶源制造素加新系列产品，并将得以缩短向客户供应素加新系列产品的时间。
合生元表示，为控制品质，因此所有由长沙营可制造的产品，均须严格遵行公司的品质控制系统，以确保产品安全且品质符合客户需求。
合生元股份周一暂停买卖，停牌前报68.9港元； 其股份将于今天恢复交易。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。