中国柴油出口增加 抵消其它国家炼厂检修导致的减产影响

路透新加坡3月14日 - 行业消息人士称，中国柴油出口的增加预计会盖过炼厂维护导致其它亚洲国家产出下降的影响。

周二公布的官方数据显示，今年1-2月中国炼厂原油加工量同比增长4.3%，日加工量创出历史第二高位，而原油产出则同比下滑8%。

根据中国国家统计局的数据。1-2月中国炼厂的每日原油加工量相当于约1,123万桶，仅次于12月的纪录高位1,126万桶。

另外根据新华社的数据，截至1月底的一个月间，柴油、汽油和煤油的总库存增加逾10%，升至六个月高位。

库存的上升反映出需求趋弱，尤其是柴油需求不佳，因假日前的采矿活动萎缩。

中国国家发展改革委员会周二宣布，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自周三（3月14日24时）起，国内汽、柴油价格每吨均降低85元人民币。

新加坡现货市场上有一笔柴油成交，还有一笔航煤交易达成。

永顺油品以每桶较新加坡4月3-13日平均报价升水0.10美元的价格，从道达尔买入15万桶、船期为3月29日-4月2日的含硫500ppm柴油。

Petrodiamond以每桶较新加坡3月27-31日平均报价贴水0.50美元的价格，从中航油买入10万桶船期为3月29日-4月2日的航煤。(完)