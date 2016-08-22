中国7月柴油出口暴增至纪录高位 地炼竞争迫使国企增加外销

- 路透北京8月22日 - 中国7月柴油、汽油及煤油出口量大增，面对独立炼厂在国内市场以更低价格竞争的压力，国有炼厂将过剩油品销往海外。

周一公布的海关数据显示，中国7月柴油出口同比暴增181.8%，达到153万吨，是2015年平均单月出口量的近三倍。

汽油出口同比成长145%，至97万吨，略低于6月的纪录高位110万吨。海关数据显示，煤油出口同比跳增46%至109万吨。

由于地方炼厂开始祭出低于大型油企的价格以争夺客户，成品油出口的大增凸显出中国国有油企无力招架国内油品供应过剩的局面。

“独立炼厂抢走了中石化及中石油的一大块国内市场份额，特别是柴油，因而迫使他们出口，”卓创资讯分析师朱春凯指出。

据朱春凯介绍，地方炼厂的柴油销售报价每吨4,150元人民币(623美元)至4,200元人民币(631美元)，国有炼厂的报价为每吨4,400-4,500元人民币。

自从中国政府去年开始允许地方炼厂开始进口原油用于加工，这些炼厂便提高了产量。据ICIS安迅思的数据显示，截至8月11日当周，这些独立炼厂的产能利用率已较上年上升3%，达到44.6%。

一家独立炼厂的资深经理告诉路透，近几个月他们的国内销售仍然强劲，他们并没有减少原油购买量。

分析师已发出警告，由于中国经济放缓令石油需求受抑，国内燃料供应过剩局面有可能进一步恶化，而且持续时间比预料的还要久。

朱春凯称，中国多数石油巨头都预先设定原油加工率，无法根据市场需求加以调整，从而进一步加重供应过剩。

海关数据还显示，中国7月进口160万吨液化天然气(LNG)，较上年同期下降16.4%，但煤油进口规模增加15.2%至34万吨。(完)