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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 13:25 BJT

中国能源：5月柴油出口或较上月劲增约70%，至逾50万吨--业内消息

路透新加坡5月13日 - 据业内消息人士周三透露，中国5月可能出口逾50万吨柴油，较4月增加约70%，因国内需求依然疲弱而库存高企。

两位知情人士称，中国石化和中国石油等大型炼油商4月出口了近30万吨柴油。

“国内柴油需求依然疲弱，库存也较高，这可能就是5月出口增加的原因，”第三位在北京的消息人士称。

消息人士还表示，这个出口数字只是一个预估值，最终出口量可能会因炼厂当月产量而有所变化。(完) (编译 许娜；审校 王颖)

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