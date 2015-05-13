中国能源：5月柴油出口或较上月劲增约70%，至逾50万吨--业内消息

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡5月13日 - 据业内消息人士周三透露，中国5月可能出口逾50万吨柴油，较4月增加约70%，因国内需求依然疲弱而库存高企。
两位知情人士称，中国石化和中国石油等大型炼油商4月出口了近30万吨柴油。
“国内柴油需求依然疲弱，库存也较高，这可能就是5月出口增加的原因，”第三位在北京的消息人士称。
消息人士还表示，这个出口数字只是一个预估值，最终出口量可能会因炼厂当月产量而有所变化。(完) (编译 许娜；审校 王颖)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。