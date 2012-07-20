中国9个月来首次向新加坡出口柴油

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透新加坡7月19日电（记者 Jessica Jaganathan）---中国近9个月来首次向新加坡出口柴油，进一步印证中国柴油库存增加，柴油需求放缓。
新加坡国际企业发展局周四的数据显示，这次中国向新加坡输运的柴油，也是近16个月以来的最大输运量。
中国经济增速放缓，导致柴油库存增加。6月底，中国柴油库存比去年同期增长56万吨。
上述数据显示，截止7月18日的一周，中国向新加坡出口车用柴油24,440吨，之前数周则从後者少量进口。
这是自2011年3月以来的最大出口量，当时中国向新加坡出口的柴油为84,263吨。
中国向新加坡出口柴油，将有助於抑制柴油价格上涨。因炼油厂维护，亚洲柴油供应下降，柴油价格在7月触及15个月高点。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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