《焦点》中国柴油需求今年或出现逾十年来首次下滑，受经济放缓影响

中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
**用液化天然气替代？**
中国石油企业已尝试在卡车和船舶上用清洁的液化天然气(LNG)替换柴油。天然气更加经济实用，且能提供更高的动力。
但专家指出，自今年伊始，替换率一直慢于预期，因为整体能源需求减弱且天然气成本增加。
IHS CERA估计，上半年经过库存调整的柴油需求较上年同期减少180万吨，天然气替换的柴油数量低于41万吨。
中石化表示，今年上半年整体精炼燃油销量小升0.4%至8,104万吨；该公司今年上半年柴油产量下滑5.1%。
中石化未提供柴油、汽油和煤油的详细数据，但业内消息人士和CERA研究员Yan Kefeng表示，上半年中国汽油和煤油销量都强劲增长，这意味着柴油销量下滑。(完)
(编译 白云/张涛/张荻/杜明霞；审校 孙茉莉/郑茵/徐文焰/于春红)
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