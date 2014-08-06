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货币新闻 | 2014年 8月 7日 星期四 07:46 BJT

《焦点》中国柴油需求今年或出现逾十年来首次下滑，受经济放缓影响

**用液化天然气替代？**

中国石油企业已尝试在卡车和船舶上用清洁的液化天然气(LNG)替换柴油。天然气更加经济实用，且能提供更高的动力。

但专家指出，自今年伊始，替换率一直慢于预期，因为整体能源需求减弱且天然气成本增加。

IHS CERA估计，上半年经过库存调整的柴油需求较上年同期减少180万吨，天然气替换的柴油数量低于41万吨。

中石化表示，今年上半年整体精炼燃油销量小升0.4%至8,104万吨；该公司今年上半年柴油产量下滑5.1%。

中石化未提供柴油、汽油和煤油的详细数据，但业内消息人士和CERA研究员Yan Kefeng表示，上半年中国汽油和煤油销量都强劲增长，这意味着柴油销量下滑。(完)

(编译 白云/张涛/张荻/杜明霞；审校 孙茉莉/郑茵/徐文焰/于春红)
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