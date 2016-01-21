中国央行：研究数字货币的多场景应用 争取早日推出数字货币

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月21日 - 中国央行周三召开数字货币研讨会称，要进一步明确央行发行数字货币的战略目标，研究数字货币的多场景应用，争取早日推出央行发行的数字货币。
央行网站刊登新闻稿指出，发行数字货币可以降低传统纸币发行、流通的高昂成本，提升经济交易活动的便利性和透明度，减少洗钱、逃漏税等违法犯罪行为，提升央行对货币供给和货币流通的控制力。
“未来，数字货币发行、流通体系的建立还有助于建设全新的金融基础设施，进一步完善支付体系，提升支付清算效率，”央行称。
央行自2014年期成立了数字货币研究团队，对数字货币发行和业务运行框架、发行流通环境等方面进行研究。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)