中国央行：研究数字货币的多场景应用 争取早日推出数字货币

路透北京1月21日 - 中国央行周三召开数字货币研讨会称，要进一步明确央行发行数字货币的战略目标，研究数字货币的多场景应用，争取早日推出央行发行的数字货币。

央行网站刊登新闻稿指出，发行数字货币可以降低传统纸币发行、流通的高昂成本，提升经济交易活动的便利性和透明度，减少洗钱、逃漏税等违法犯罪行为，提升央行对货币供给和货币流通的控制力。

“未来，数字货币发行、流通体系的建立还有助于建设全新的金融基础设施，进一步完善支付体系，提升支付清算效率，”央行称。

央行自2014年期成立了数字货币研究团队，对数字货币发行和业务运行框架、发行流通环境等方面进行研究。（完）

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