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时事要闻 | 2013年 4月 3日 星期三 15:37 BJT

中国对朝鲜半岛当前事态表示严重关切--外交部

路透北京4月3日 - 近日朝鲜半岛局势日渐升级。中国外交部副部长张业遂表示，中国对半岛局势持续紧张十分关注，他已奉命分别约见有关国家驻华使节，就当前事态表明了严重关切。

“中方始终坚持致力于维护半岛和平稳定、实现半岛无核化，主张通过对话协商解决问题，”外交部网站周三刊登新闻稿援引张业遂的话称。

他并称，中方强烈呼吁各方保持冷静克制，着眼大局和长远，坚持半岛无核化目标，积极对话接触，推动形势尽快转圜。

据朝鲜官方通讯社朝中社周二报导，朝鲜将重建及重启核子设备，包括已停止的铀浓缩设备及2007年关闭的5兆瓦（MW）级宁边反应堆。

此前在3月30日，朝鲜已经宣布与韩国进入“战争状态”，但韩国与及盟国美国只是把该声明看作是危言恫吓。不过韩国总统朴槿惠随后也表态称，若朝鲜进行挑衅，韩国将采取强有力且迅速的军事行动，不会考虑政治后果。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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