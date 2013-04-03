中国对朝鲜半岛当前事态表示严重关切--外交部

据朝鲜官方通讯社朝中社周二报导，朝鲜将重建及重启核子设备，包括已停止的铀浓缩设备及2007年关闭的5兆瓦（MW）级宁边反应堆。

此前在3月30日，朝鲜已经宣布与韩国进入“战争状态”，但韩国与及盟国美国只是把该声明看作是危言恫吓。不过韩国总统朴槿惠随后也表态称，若朝鲜进行挑衅，韩国将采取强有力且迅速的军事行动，不会考虑政治后果。(完)