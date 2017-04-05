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时事要闻 | 2017年 4月 5日 星期三 16:35 BJT

中国外交部称看不出朝鲜发射导弹和“习特会”之间有关联

路透北京4月5日 - 中国周三称，看不出朝鲜最新发射导弹与“习特会”有关联。中国国家主席习近平和美国总统特朗普本周稍晚将举行会晤。

外交部发言人华春莹在例行记者会上做出这一表示。在距离“习特会”召开仅有一天时，朝鲜周三从其东海岸新浦地区发射一枚不明飞行物。

中国外交部还敦促各方保持克制，不要让半岛局势升级。(完)

(编译 刘秀红；审校 王洋)

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