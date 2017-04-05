中国外交部称看不出朝鲜发射导弹和“习特会”之间有关联

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透北京4月5日 - 中国周三称，看不出朝鲜最新发射导弹与“习特会”有关联。中国国家主席习近平和美国总统特朗普本周稍晚将举行会晤。
外交部发言人华春莹在例行记者会上做出这一表示。在距离“习特会”召开仅有一天时，朝鲜周三从其东海岸新浦地区发射一枚不明飞行物。
中国外交部还敦促各方保持克制，不要让半岛局势升级。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。