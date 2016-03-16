中国通过中方境内景洪水电站实施应急补水 以缓解湄公河三角洲旱情

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京3月15日 - 中国外交部发言人陆慷周二在例行记者会上表示，为帮助澜沧江-湄公河流域国家应对旱情，中国政府决定自3月15日至4月10日通过中方境内景洪水电站对下游实施应急补水。
陆慷称：“此举将惠及柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南等国，希望能够对缓解下游旱情有所帮助。”
陆慷是在被问及越南向中国提出请求，希望云南景洪水电站开闸放水以缓解湄公河三角洲平原旱情的问题时发表上述言论的。
据越南媒体报导，湄公河三角洲大约有14万公顷的水稻因严重乾旱受损，大约60万人面临饮用水短缺问题。
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路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。