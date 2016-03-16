中国通过中方境内景洪水电站实施应急补水 以缓解湄公河三角洲旱情

路透北京3月15日 - 中国外交部发言人陆慷周二在例行记者会上表示，为帮助澜沧江-湄公河流域国家应对旱情，中国政府决定自3月15日至4月10日通过中方境内景洪水电站对下游实施应急补水。

陆慷称：“此举将惠及柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南等国，希望能够对缓解下游旱情有所帮助。”

陆慷是在被问及越南向中国提出请求，希望云南景洪水电站开闸放水以缓解湄公河三角洲平原旱情的问题时发表上述言论的。

据越南媒体报导，湄公河三角洲大约有14万公顷的水稻因严重乾旱受损，大约60万人面临饮用水短缺问题。