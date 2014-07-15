习近平称中国将推动扩大发展中国家的代表性和发言权

路透北京7月15日 - 中国国家主席习近平在出席金砖国家领导人第六次会晤、对巴西、阿根廷、委内瑞拉、古巴进行访问前夕接受这些国家媒体采访时称，中国将致力于推动完善国际治理体系，积极推动扩大发展中国家在国际事务中的代表性和发言权。

中国已经开始推动筹建国际性的开发银行。将成立的开发银行由金砖国家发起，总部可能设在上海，巴西、中国、印度、俄罗斯和南非周二将签署相关协议。

“随着中国发展，中国将更好发挥负责任大国作用。”习近平还称：“我们将更多提出中国方案、贡献中国智慧，为国际社会提供更多公共产品。”中国外交部网站刊登了习近平接受拉美四国媒体采访的全文。

但中国方面的动机深受质疑，尤其是来自另一个金砖国家成员国印度的质疑；此外，金砖国家内部还担忧中国会操纵新的银行为其自身利益服务。

习近平称，中国不认同“国强必霸”的陈旧逻辑。此言似乎旨在打消上述疑虑。

“中国人民爱好和平，中华民族的血液中没有侵略他人、称霸世界的基因，中国不认同“国强必霸”的陈旧逻辑。”

“中国坚持走和平发展道路，既积极争取和平的国际环境发展自己，又以自身发展促进世界和平；既让中国更好利用世界的机遇，又让世界更好分享中国的机遇，促进中国和世界各国良性互动、互利共赢。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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