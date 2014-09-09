习近平将首次对印度进行国事访问

路透北京9月9日 - 中国外交部周二称，中国国家主席习近平即将首次以国家元首身份访问印度。

外交部表示，习近平本次对多国的访问第一站是塔吉克斯坦，周四和周五将在该国出席上合组织会议。

随后，习近平还将到访马尔代夫、斯里兰卡和印度。这次出访活动将于9月19日结束。中国外交部没有说明习近平到访上述各国的具体日期。

外交部也没有提供进一步细节，仅周末表示习近平将推迟访问巴基斯坦。习近平的本次出访行程中原定包括巴基斯坦。

尽管中国和印度拥有紧密的经济和历史联系，两国之间也存在深深的猜忌，其中部分可归因于两国的边界争端。

自从莫迪就任印度总理以来，亚洲大国之间的外交活动展现出活力。莫迪5月邀请地区各国领导人参加他的就职典礼，并表示将在国际舞台发挥积极作用。

尽管莫迪寻求与中国发展务实的经济关系，但他本月稍早在东京曾批评有些国家有“扩张主义”思想，话锋似乎暗指中国在东南亚地区的活动。

上周，日本首相安倍晋三开始访问孟加拉和斯里兰卡。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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