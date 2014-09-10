中国称不寻求通过军事等手段遏制印度

路透北京9月9日(记者 Ben Blanchard) - 中国外交部部长助理刘建超周二表示，中国从来没有、今后也不会使用所谓的军事或其他手段试图遏制印度的发展。中国国家主席习近平下周将访问印度。

1980年，中印两国经济力量还势均力敌，目前中国的GDP已超过印度的4倍，且北京寻求将部分巨大的出口顺差转换投资到南亚的资源和基础设施，以满足国内经济需要。

中国在印度洋地区经济影响力的增长令印度政府日益担心中国正打造一个环绕印度的“珍珠链”，威胁其安全。中国在印度洋的投资包括投资斯里兰卡和巴基斯坦的港口和其他关键项目。

习近平本周晚些时候将在塔吉克斯坦出席上海合作组织峰会，随后除访问印度外，还将访问斯里兰卡和马尔代夫等印度洋地区国家。

刘建超表示，中印两国领导人都作出“合作”的许诺，希望求同存异，称作为两个大型发展中国家，双方有着共同的利益。

他表示，印度同中国有着数千年的友谊。中国从来没有、今后也不会使用所谓的军事或其他手段试图遏制印度的发展。

刘建超称，在我们的关系中，不存在战略竞争，因此也就不存在“包围”这样的字眼。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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