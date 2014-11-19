分析：中国将展现刚柔并济的外交策略

资料图片：11月15日，20国集团（G20）领导人在澳大利亚布里斯班合影，前排从左至右依次为日本首相安倍晋三、澳大利亚总理阿博特、中国国家主席习近平和美国总统奥巴马。 REUTERS/Jason Reed

路透北京11月19日（记者 白宾） - 从与华府达成军事协议到承诺向东盟国家提供逾200亿美元贷款，中国上周向世人展现了温和的一面，将近年来的各种纷争搁置一旁。

中国国家主席习近平是否确实在缩小分歧，仍需观察接下来几个月中国如何管控各种分歧。

从网络间谍问题到南海领土主权争端，还有日本如何对待明年二战结束70周年，可能出现的分歧还很多。

中国划设东海防空识别区，在同越南存在争议的水域部署钻井平台，公开隐形战机等新型尖端武器，这一切都让外界感到紧张。

然而，随着亚太经合组织(APEC)峰会在北京召开，中国最近一些天开始展示温和的一面。

中国对越南、菲律宾及日本做出和解姿态，同美国总统奥巴马达成气候协议，还同意减少中美两军相遇时出现误判的风险。

“我们还要观察未来6到12个月，甚至更长时间，看看情况如何发展。但我觉得，目前中国对外政策正处于开始实质性转变的时候，”中国人民大学国际关系学院美国研究中心主任时殷弘称。时殷弘是政府外交事务顾问。

谈及中国将出资400亿美元成立丝路基金以及出资500亿美元建立亚洲基础设施投资银行时，时殷弘称中国外交不再依赖军事力量，而是要以投资为引导。

5月以来，中国在非洲、东南亚和中亚承诺的资金已经超过1,200亿美元。

中国日报周一发表的评论文章称，中国真诚希望能够发挥作为负责任大国的作用。

分歧的根源仍在

导致过去分歧的根源，如今已经被搁置一旁。

在习近平和奥巴马上周会晤之后，新华社称，尽管中美之间显现友好气氛，要将承诺变为现实，仍有很多事情要做。

“还存在许多问题，未来会有诸多不确定性，”北京大学国际关系学院院长贾庆国。贾庆国也是政府外交事务顾问之一。

亚洲和其他地区的国家担心，随着经济增长，中国将不可避免地在外交和军事方面变得更加强硬。中国长期以来一直寻求打消这种顾虑。

在上周的东亚峰会上，中国国务院总理李克强表示，中方愿与东盟商谈签署“中国-东盟国家睦邻友好合作条约”。但对于南海问题，李克强表示，中方愿与直接当事国通过谈判协商和平解决。

菲律宾总统阿基诺表示，他同习近平在北京进行了很好的会谈。但菲律宾军方称，没有迹象显示中国减少了在同菲方存在争议的南海水域的存在。

还有就是日本。

受钓鱼岛问题、地区影响力及侵华历史问题等影响，中日关系两年来始终都很紧张。

虽然习近平与日本首相安倍晋三在APEC会议前举行了突破性的会面，但彼此间的猜疑依然根深蒂固。

中国官媒上周援引中国驻日本大使馆公使韩志强的话称，两国间能否不再发生意外事件或受到干扰，取决于日本的态度和行动。

中国已经承诺会筹办盛大活动，纪念明年二战结束70周年。这为指责日本在历史问题上缺乏诚意提供进一步的机会。

“日本对中国将如何纪念二战结束70周年格外关切，”一位驻北京的西方外交官说。

印度与中国的边境争端是另一个问题，而且还没有迹象显示双方能够找到长久解决方案。

为了缓和外界的忧虑，习近平在澳大利亚联邦议会发表讲话时引用了古语，“国虽大、好战必亡。”

他并未说这句话的后半句，即“天下虽平，忘战必危。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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