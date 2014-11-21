博客：中国将展现刚柔并济的外交策略

2014年8月26日，中国人民解放军仪仗队战士在人民大会堂外列队欢迎来访的外国贵宾。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

记者 白宾

从与华府达成军事协议到承诺向东盟国家提供逾200亿美元贷款，中国上周向世人展现了温和的一面，将近年来的各种纷争搁置一旁。

中国国家主席习近平是否确实在缩小分歧，仍需观察接下来几个月中国如何管控各种分歧。

从网络间谍问题到南海领土主权争端，还有日本如何对待明年二战结束70周年，可能出现的分歧还很多。

中国划设东海防空识别区，在同越南存在争议的水域部署钻井平台，公开隐形战机等新型尖端武器，这一切都让外界感到紧张。

然而，随着亚太经合组织(APEC)峰会在北京召开，中国最近一些天开始展示温和的一面。

中国对越南、菲律宾及日本做出和解姿态，同美国总统奥巴马达成气候协议，还同意减少中美两军相遇时出现误判的风险。

“我们还要观察未来6到12个月，甚至更长时间，看看情况如何发展。但我觉得，目前中国对外政策正处于开始实质性转变的时候，”中国人民大学国际关系学院美国研究中心主任时殷弘称。时殷弘是政府外交事务顾问。

谈及中国将出资400亿美元成立丝路基金以及出资500亿美元建立亚洲基础设施投资银行时，时殷弘称中国外交不再依赖军事力量，而是要以投资为引导。

5月以来，中国在非洲、东南亚和中亚承诺的资金已经超过1,200亿美元。

中国日报周一发表的评论文章称，中国真诚希望能够发挥作为负责任大国的作用。

分歧的根源仍在

导致过去分歧的根源，如今已经被搁置一旁。

在习近平和奥巴马上周会晤之后，新华社称，尽管中美之间显现友好气氛，要将承诺变为现实，仍有很多事情要做。

“还存在许多问题，未来会有诸多不确定性，”北京大学国际关系学院院长贾庆国。贾庆国也是政府外交事务顾问之一。

亚洲和其他地区的国家担心，随着经济增长，中国将不可避免地在外交和军事方面变得更加强硬。中国长期以来一直寻求打消这种顾虑。

在上周的东亚峰会上，中国国务院总理李克强表示，中方愿与东盟商谈签署“中国-东盟国家睦邻友好合作条约”。但对于南海问题，李克强表示，中方愿与直接当事国通过谈判协商和平解决。

菲律宾总统阿基诺表示，他同习近平在北京进行了很好的会谈。但菲律宾军方称，没有迹象显示中国减少了在同菲方存在争议的南海水域的存在。

还有就是日本。

受钓鱼岛问题、地区影响力及侵华历史问题等影响，中日关系两年来始终都很紧张。

虽然习近平与日本首相安倍晋三在APEC会议前举行了突破性的会面，但彼此间的猜疑依然根深蒂固。

中国官媒上周援引中国驻日本大使馆公使韩志强的话称，两国间能否不再发生意外事件或受到干扰，取决于日本的态度和行动。

中国已经承诺会筹办盛大活动，纪念明年二战结束70周年。这为指责日本在历史问题上缺乏诚意提供进一步的机会。

“日本对中国将如何纪念二战结束70周年格外关切，”一位驻北京的西方外交官说。

印度与中国的边境争端是另一个问题，而且还没有迹象显示双方能够找到长久解决方案。

为了缓和外界的忧虑，习近平在澳大利亚联邦议会发表讲话时引用了古语，“国虽大、好战必亡。”