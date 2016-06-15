习近平本周访问塞尔维亚和波兰 料签署贸易和民航协议

路透北京6月15日 - 中国国家主席习近平本周将对塞尔维亚和波兰进行国事访问，外交人士周三表示，预计将签署从贸易到民航等领域的一系列协议。当前中国寻求扩大在中东欧的存在。

中东欧国家正在互相竞争中国的投资，涵盖从银行业到啤酒等各个领域，希望吸引到需要开拓新市场的中国企业，并使自己的产品在广阔的中国市场站稳脚跟。

习近平此访预计还将签署教育、金融和科技等其他领域的协议。

2015年中国对欧洲的直接投资创下200亿欧元左右的纪录规模，较上年增长了44%。根据德国墨卡托中国研究中心(Mercator Institute for China Studies)和美国荣鼎谘询，德国、英国和法国占据其中的近一半。

中东欧国家仅获得了少量的中国投资，但中国企业在经济放缓的背景下寻求多元化，对这些国家投资规模随着基建、能源、金融、房地产和旅游等领域协议的签署而逐步增长。(完)