习近平将首次对印度进行国事访问

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月9日 - 中国外交部周二称，中国国家主席习近平即将首次以国家元首身份访问印度。
外交部表示，习近平本次对多国的访问第一站是塔吉克斯坦，周四和周五将在该国出席上合组织会议。
随后，习近平还将到访马尔代夫、斯里兰卡和印度。这次出访活动将于9月19日结束。中国外交部没有说明习近平到访上述各国的具体日期。
外交部也没有提供进一步细节，仅周末表示习近平将推迟访问巴基斯坦。习近平的本次出访行程中原定包括巴基斯坦。
尽管中国和印度拥有紧密的经济和历史联系，两国之间也存在深深的猜忌，其中部分可归因于两国的边界争端。
自从莫迪就任印度总理以来，亚洲大国之间的外交活动展现出活力。莫迪5月邀请地区各国领导人参加他的就职典礼，并表示将在国际舞台发挥积极作用。
尽管莫迪寻求与中国发展务实的经济关系，但他本月稍早在东京曾批评有些国家有“扩张主义”思想，话锋似乎暗指中国在东南亚地区的活动。
上周，日本首相安倍晋三开始访问孟加拉和斯里兰卡。(完)
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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