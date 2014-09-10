中国称不寻求通过军事等手段遏制印度

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
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路透北京9月9日(记者 Ben Blanchard) - 中国外交部部长助理刘建超周二表示，中国从来没有、今后也不会使用所谓的军事或其他手段试图遏制印度的发展。中国国家主席习近平下周将访问印度。
1980年，中印两国经济力量还势均力敌，目前中国的GDP已超过印度的4倍，且北京寻求将部分巨大的出口顺差转换投资到南亚的资源和基础设施，以满足国内经济需要。
中国在印度洋地区经济影响力的增长令印度政府日益担心中国正打造一个环绕印度的“珍珠链”，威胁其安全。中国在印度洋的投资包括投资斯里兰卡和巴基斯坦的港口和其他关键项目。
习近平本周晚些时候将在塔吉克斯坦出席上海合作组织峰会，随后除访问印度外，还将访问斯里兰卡和马尔代夫等印度洋地区国家。
刘建超表示，中印两国领导人都作出“合作”的许诺，希望求同存异，称作为两个大型发展中国家，双方有着共同的利益。
他表示，印度同中国有着数千年的友谊。中国从来没有、今后也不会使用所谓的军事或其他手段试图遏制印度的发展。
刘建超称，在我们的关系中，不存在战略竞争，因此也就不存在“包围”这样的字眼。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应