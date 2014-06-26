中国新式竖版地图以同比例尺表现南海诸岛

路透北京6月25日 - 中国官媒周三报导称，由湖南省地图出版社编制的竖版《中华人民共和国地图》、《中国地势图》日前正式出版发行。

中国政府之前发布的横版中国地图已将中国宣称拥有主权的南海多数地区包括进来，但通常是放在右下角以插图形式表示。

在最新出版的地图中，南海海域和岛屿与大陆为同一比例尺，南海诸岛不再作为插图形式表示。

人民网的报导称，“传统中国地图的南海诸岛是以插图形式表现，读者无法全面直观地认识中国全图。”

湖南省地图出版社相关负责人向《人民日报》表示，“竖版的中国地图对促进国人更好地了解我国东沙群岛、西沙群岛、中沙群岛和南沙群岛、维护海洋主权和领土完整意义重大。”

中国外交部表示，对于新版中国地图没有必要做过多的解读。

外交部发言人华春莹表示：“中国地方地图出版机构编制出版各种版本的中国地图，目的是为了服务公众，没有必要对此做过多的解读。”

“中国政府在南海问题上的立场是一贯和明确的，没有任何改变。”（完）

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