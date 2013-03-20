中国外交高官新任命显示修复中日关系的愿望

路透北京3月20日（记者 林洸耀） - 中国新领导人习近平上周任命的两位外交高官显示出修复中日关系的愿望，同时牵制美国及其以亚洲为战略中枢的策略。

杨洁篪被任命为负责外交的国务委员。他曾任驻美大使，能讲流利的英语，坚信美国不应插手南中国海之争等亚洲地区事务。

新任外交部长为王毅，他对日本非常了解，将负责修复中日关系。

“中国真的不希望看到中日对抗。”中国外交部下属智囊机构中国国际问题研究所副所长阮宗泽说道。

“新任外交部长曾在日本工作过，显示出我们对这个问题的重视。我们将与日本进行更多沟通，改善中日关系。”

中国军方也发出一系列关于调和中日关系的评论，暗示中国希望修复中日关系。

不过习近平将面临与前任相同的外交制约。

中国的繁荣依赖与邻国和美国的稳定与和平关系。但习近平需要向国民展示出他在维护中国的合法权利，赢得国际社会应有的尊重。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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