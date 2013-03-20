中国外交高官新任命显示修复中日关系的愿望

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月20日（记者 林洸耀） - 中国新领导人习近平上周任命的两位外交高官显示出修复中日关系的愿望，同时牵制美国及其以亚洲为战略中枢的策略。
杨洁篪被任命为负责外交的国务委员。他曾任驻美大使，能讲流利的英语，坚信美国不应插手南中国海之争等亚洲地区事务。
新任外交部长为王毅，他对日本非常了解，将负责修复中日关系。
“中国真的不希望看到中日对抗。”中国外交部下属智囊机构中国国际问题研究所副所长阮宗泽说道。
“新任外交部长曾在日本工作过，显示出我们对这个问题的重视。我们将与日本进行更多沟通，改善中日关系。”
中国军方也发出一系列关于调和中日关系的评论，暗示中国希望修复中日关系。
不过习近平将面临与前任相同的外交制约。
中国的繁荣依赖与邻国和美国的稳定与和平关系。但习近平需要向国民展示出他在维护中国的合法权利，赢得国际社会应有的尊重。（完）
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市