中国直接融资加速 缓解银行资质恶化忧虑--巴克莱

路透北京11月28日电---直接融资正在中国加速发展,投资银行巴克莱资本对此发布报告称,这将有助於缓解股票市场对银行资产质量恶化的忧虑,不过投资者对债券"政府担保"的预期恐将令其放松对相关风险的警惕,且银行借款人的信用资质亦或恶化.

巴克莱中国银行业研究主管颜湄之认为,由债券融资所提供的额外流动性将帮助减缓近期股票市场对银行资产质量恶化的忧虑.不过,预计直接融资对大银行的影响会更加明显.

"从更长期来看,积极的一面是,债券投资并不会令银行的净息差下降.但负面效应是,借款人的信用资质很可能将有所恶化,因资质更好的公司通过债券市场融资",她并分析指出.

巴克莱中国经济研究常健亦表示,直接融资的飞速扩张引发了新一轮有关金融和会计风险的担忧,虽然现阶段相关风险仍然可控,但"隐含的政府担保"和成功的债务展期或紧急救助可能制造了虚假的安全感.

今年上半年,深陷偿债漩涡的山东海龙(000677.SZ)最终有惊无险成功兑付,下半年备受质疑的江西赛维LDK太阳能亦公告将如期兑付其短期融资券,在政府终将"兜底"避免违约事件的预期下,投资者恐将对此淡然处之.

另外,巴克莱信用分析师Krishna Hegde认为,中国国内债券市场快速增长可能减少离岸市场中国企业债的金融风险.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯

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