十年间3.8万亿美元非法流出中国

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透华盛顿10月25日电---最新一份报告显示，过去十年3.79万亿美元非法流出中国，如此巨额资金外流或削弱其经济，并破坏稳定。
这样的资金外流正在加速，其中多数来源於腐败、犯罪或逃税。“全球金融诚信”(Global Financial Integrity，简称GFI)在周四的一份报告中称，中国2011年的外流资金为4,720亿美元，相当於国内生产总值的8.3%，高於2000年的2,047亿美元。GFI是一家倡导限制非法资金转移的研究和游说机构。
该组织负责人Raymond Baker表示：“流出中国的非法资金规模相当惊人。没有任何其他发展中或新兴国家的非法资金转移达到如此程度。”
2000-2011年间，中国流失的资金总额远远超过以外商直接投资形式进入中国的数额。
非法资金转移令政府的税收和潜在投资资金受损。GFI称，富者借助逃税更富，如此规模的资金外逃会造成政治上的不稳定。
根据IMF的说法，鉴於其经济规模，中国的税收水平很低。中国政府也承认，腐败和行贿是大问题，并已开始大力整顿。
通过分析报备IMF的贸易夥伴间的进出口价格差异并计算一国资产负债表的不符之处，GFI推算出一国的资金外流数额。
该组织称，2009年，发展中国家整体的非法外流资金为9,030亿美元，其中流失程度最严重的分别是中国、墨西哥、俄罗斯和沙特。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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