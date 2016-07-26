中国民政部：今年以来灾害造成1074人死亡 直接经济损失2983亿元

路透北京7月26日 - 中国民政部周二称，截止当日9时，各类灾害共造成全国1.37亿人次受灾，1,074人死亡，270人失踪；40万间房屋倒塌，225万间不同程度损坏，直接经济损失2,983亿元人民币。

“总的看，与近年同期相比，灾情明显偏重...当前，中国已进入‘七下八上’防汛最关键时期，抗灾救灾形势非常严峻、任务非常繁重，”民政部救灾司副司长杨晓东在国新办例行新闻发布会上称。

他指出，经国家减灾委办公室、民政部会同各有关部门分析预测，2016年汛期中国气候年景总体偏差，降水偏多，洪涝灾害比1983年重，但比1998年轻，西南地区地质灾害偏重，西北地区东部发生夏旱的概率大，2016年登陆中国的台风个数较常年偏少，但强度偏强。

在提到河北部分地方受灾惨重时，他表示，究其原因，除了此次降雨范围广、强度大、峰值高等客观因素外，也存在一些地方干部麻痹大意、责任落实不到位等主观原因。

7月18日至21日，河北省大部地区出现降雨过程，造成省内部分地区出现洪涝灾害，并引发多起滑坡和泥石流灾害。河北民政厅数据显示，截至周六（23日）18时，全省因灾死亡114人、失踪111人。

今年以来，中国自然灾害以洪涝、风雹和地质灾害为主；其中，6月以来灾情发展尤为迅速：6月以来，洪涝、风雹、台风和地质灾害造成833人死亡、233人失踪，占今年以来全国因灾死亡失踪人口总数的八成以上，为2011年以来同期最高值，造成的灾害损失占今年以来灾害总损失的六至九成。

杨晓东透露，民政部积极商财政部下拨16.71亿元中央自然灾害生活补助资金，累计向重灾区紧急调拨3.55万顶帐篷、15.4万床（件）衣被、1.8万张折叠床、4,000套折叠桌凳等中央救灾储备物资。

同时，由于今年灾情偏重，中央储备的救灾物资消耗比较快，将抓紧把今年预算内1.35亿元的中央救灾物资尽快采购完毕、尽快入库。（完）

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