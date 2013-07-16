残障儿童在中国受到歧视--人权观察

路透北京7月16日 - 人权观察周二发布报告称，中国未能向残障儿童提供公平的受教育机会，造成近40%的残障人是文盲。

报告称，该组织对60多名残障儿童及其家长进行访谈发现，普通学校拒绝这类儿童入学，要求他们退学，或未能为他们在课堂中提供适当的便利，以帮助他们克服残障造成的阻碍。

“残障儿童有权和所有其他孩子一样到普通学校上学，有权依据他们个别的学习需求得到支持，”人权观察中国部主任索菲·理查森（Sophie Richardson）说道。

中国至少有8,300万残障人，政府目前正在起草残障人教育权的相关规定。各界对残障人的态度也在缓慢改变，特别是在2008年中国举办残疾人奥运会后之后。

该组织称，中国的指导意见建议高等教育机构不予或限制录取某些生理或心理“缺陷”的学生入学。

该组织指出，大约有28%的残障儿童没有得到他们有权享有的基本义务教育。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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