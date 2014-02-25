中国2013年自然灾害损失飙升至690亿美元

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月24日 - 中国官方数据周一显示，2013年包括干旱、洪水、地震在内的自然灾害给中国造成4,210亿元(690亿美元)的损失，几乎是前一年总额的近一倍。
根据中国政府的说法，中国惯发自然灾害，但气候变化正在引发越来越多的极端天气，影响到粮食产量，威胁到稀缺的水资源并伤及能源安全。
国家统计局公布的数据显示，2013年，洪水和泥石流给中国造成1,880亿元的损失，比前一年多出200亿元。
干旱所带来的损失增长近四倍，达到900亿元，而降雪、冰冻以及海洋相关的自然灾害带来的损失总额超420亿元。
地震带来的损失近1,000亿元，四川雅安芦山县4月份发生的强震造成186人死亡。
中国气象科学研究院研究员祝从文表示，中国近年来旱涝并发，雨带从长江一带北移。
中国政府去年的一份报告称，华北地区干旱增多；与此同时，台风登陆更早，湿地干涸、海平面上升。
中国部分地区，例如云南省，已连续第三年遭遇严重干旱。
去年8月，中国中部六省份出现的热浪造成90万公顷农田无产量，1,300万人饮用水困难。
同月，创纪录的降雨--一些地区遭遇百年不遇大雨--和暴风雨造成100多人死亡，并在东北和西北部引发严重洪灾。
去年12月，中国政府称未能为气候变化的影响做好充分准备，并发布应对计划，明确指定需做出改善的主要领域，其中基础设施、农业、水资源、沿海、森林和人体健康均列为重点。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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