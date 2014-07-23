甘肃玉门鼠疫病例致1人死亡 部分地区隔离管控

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
新华社报导称，甘肃玉门市发生一例鼠疫病例并且患者已经死亡，该市部分地区已经实施隔离管控以防止疫情扩散。
该名鼠疫病历患者38岁，被确诊为肺鼠疫，已于7月16日死亡。为了防止疫情扩散，玉门市在部分地区设置疫情隔离区。
报导称，当地排查出与患者密切接触过的151人，目前已被全部隔离，目前尚未发现异常症状。
《酒泉日报》周二报导称，酒泉市财政先期拨付50万元资金，玉门市安排配套资金50万元，共计100万元资金，用于防疫应急处置。
近几年中国很少出现鼠疫，西部偏远农村地区曾是鼠疫高发区。据中央广播电台称，2009年青海省发现鼠疫疫情，确诊病例12例，死亡三例；2012年四川发现一例鼠疫病例。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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