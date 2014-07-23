甘肃玉门鼠疫病例致1人死亡 部分地区隔离管控

新华社报导称，甘肃玉门市发生一例鼠疫病例并且患者已经死亡，该市部分地区已经实施隔离管控以防止疫情扩散。

该名鼠疫病历患者38岁，被确诊为肺鼠疫，已于7月16日死亡。为了防止疫情扩散，玉门市在部分地区设置疫情隔离区。

报导称，当地排查出与患者密切接触过的151人，目前已被全部隔离，目前尚未发现异常症状。

《酒泉日报》周二报导称，酒泉市财政先期拨付50万元资金，玉门市安排配套资金50万元，共计100万元资金，用于防疫应急处置。

近几年中国很少出现鼠疫，西部偏远农村地区曾是鼠疫高发区。据中央广播电台称，2009年青海省发现鼠疫疫情，确诊病例12例，死亡三例；2012年四川发现一例鼠疫病例。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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