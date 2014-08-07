焦点：中国柴油需求今年或出现逾十年来首次下滑

记者 陈爱珠

路透北京8月7日 - 据中国大型炼油商的消息人士称，中国的柴油需求今年可能出现逾十年来首次下滑，因经济放缓影响到关键的工业部门。

柴油是反映工业活动的风向标。柴油实际消费下滑可能说明中国经济的放缓程度比官方数据体现的情况还要差。

近期公布的经济数据提振了大家对中国经济在实施一系列刺激措施后重获动能的信心，不过服务业表现意外疲软显示经济复苏依然脆弱。

两位知悉公司燃油销售情况的消息人士对路透表示，主要国有炼油商中石化(0386.HK)和中石油(0857.HK)的柴油销售在继上半年下降后，2014年全年预计出现下滑。中石化和中石油柴油供给占到中国市场的近90%。

疲软的国内销售将迫使炼油商继续大量出口柴油，表现已然迟滞的亚洲油市将因此承压，位于近三年半低点的柴油裂解价差GOSGCKMc1亦将受压。

柴油占中国石油总需求的约三分之一。

中国第二大炼油商中国石油天然气股份有限公司(中石油)，2014年上半年国内销售同比下降了近5%。一名燃料销售主管表示，2014全年的下降幅度可能在5%左右。

亚洲最大的炼油商中国石油化工股份有限公司(中石化)的一名主管表示，该公司2014年柴油销售亦可能下降，上半年降幅“相当大”。

因无权向媒体谈论销售数据，上述两名消息人士均要求匿名。

“在我的记忆中，已多年未出现柴油销售下降的局面，”第一名主管表示，“采煤、建筑活动正在放缓，运输也在放缓。”

由于中国只公布产量与进出口数据，很少公布燃料库存情况，所以中国的燃料需求很难判断。

据路透计算，中国的表观燃料需求上半年增长0.5%。该数据把炼厂原油加工量加上了净燃料进口，但未计入库存变化。

中国正在试图转变增长靠投资拉动的经济模式，以降低过剩产能。银行已经收紧对能源消耗较大产业的贷款，比如水泥厂、玻璃厂、煤矿和钢铁厂等。

“当经济放缓，尤其是那些作为经济中主要投资领域的工业部门出现放缓时，对柴油影响很大，”能源咨询公司的Kang Wu博士表示。

**经济增长放缓**

官方数据显示，中国2014年上半年固定资产投资同比增幅从上年同期的20.1%放缓至17.3%，受到油气勘探和铁矿石以及基本金属行业支出疲软的拖累。

但柴油消费萎缩，加上煤炭需求低迷，暗示中国主要工业行业的状况可能比官方数据显示的更为黯淡。

中国今年上半年煤炭销售量同比减少2.3%至17.3亿吨，尽管煤炭进口仅增长了0.9%。需求低迷意味着从内蒙古和山西等省份到沿海城市的公路上运煤卡车减少。

第一位高管称，中国北方的柴油消费受创最重，一些地区上半年的消费量同比下降了10-20%，而中西部的增长也丧失了动力。

中石油4月称，其第一季柴油销量同比下降15.4%至1,795万吨。该公司下次将在8月末更新成品油销售数据。

咨询机构IHS CERA预计，中国柴油需求今年将下滑0.4%，为该机构2002年开始统计中国石油需求以来的首次下降。

**用液化天然气替代？**

中国石油企业已尝试在卡车和船舶上用清洁的液化天然气(LNG)替换柴油。天然气更加经济实用，且能提供更高的动力。

但专家指出，自今年伊始，替换率一直慢于预期，因为整体能源需求减弱且天然气成本增加。

IHS CERA估计，上半年经过库存调整的柴油需求较上年同期减少180万吨，天然气替换的柴油数量低于41万吨。

中石化表示，今年上半年整体精炼燃油销量小升0.4%至8,104万吨；该公司今年上半年柴油产量下滑5.1%。

中石化未提供柴油、汽油和煤油的详细数据，但业内消息人士和CERA研究员Yan Kefeng表示，上半年中国汽油和煤油销量都强劲增长，这意味着柴油销量下滑。(完)

(编译 白云/张涛/张荻/杜明霞；审校 孙茉莉/郑茵/徐文焰/于春红)

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