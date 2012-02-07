汽柴油零售价格明起上调--息旺能源

全国社保基金过去16年年化平均收益率为8.4%--副理事长
路透北京2月21日 - 中国全国社会保障基金理事会副理事长王忠民周一表示，过去16年全国社保基金年化平均收益率为8.4%。
路透北京2月7日电---息旺能源(C1)引述消息人士称,自2月8日(周三)起将汽油、柴油零售价上调300元人民币/吨.这是中国今年以来首次调整成品油价格.
C1网站报导援引两大石化集团内部人士称,周三(8日)零时起,国家发改委将上调国内汽柴油最高零售价,汽柴油涨幅均为300元/吨.相当於汽油上调约0.22元/升,柴油约0.25元/升.
调整後,国内汽柴油最高零售价均价分别为9,380元/吨和8,530元/吨,分别上调3.30%和3.65%.
中国在去年共三次调整成品油价格,分别於2月和4月两次上调,并於10月下调汽柴油零售价格.
按照现行成品油价格形成机制,除考虑通胀、燃料供需等其他因素外,当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,政府可相应调整国内成品油价格.(完)
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--发稿 李然; 审校 乔艳红
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