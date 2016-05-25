东方航空高层称迪士尼料每年为公司带来20亿营收增量--报载

路透北京5月25日 - 中国证券报周三援引东方航空(600115.SS)(0670.HK)营销总监董波称，上海迪士尼乐园每年料将至少为东航带来20亿元人民币的营收增量，同时亦将使得公司浦东机场航线收益水平得到明显提升，从而改善公司盈利水平。

董波表示，东方航空与华特迪士尼公司(DIS.N)将在企业联盟伙伴、市场营销和门票销售上展开全面合作。迪士尼的航空旅客增量有助于盘活公司运力存量，全面提升收益水平。

报导指出，在增量乘客方面，根据过往经验，每年迪士尼乐园的游客一般控制在1,300-1,500万人左右，其中航空运输带来的客流一般占到全球乐园游客人数的20%-30%，预计上海迪士尼乐园将带来300万-400万游客的增量。

“东方航空预计将承接200万左右的游客，若以平均客票1,000元/张推算，至少为东航带来20亿元的营收增量。”董波称，“迪士尼游客的增加，商务+旅游的双向需求，将对公司航线整体收益水平尤其使浦东机场航线收益水平得到明显提升。”

他并补充道，与年运输量相比，尽管200万增量占比较小，但上海迪士尼开园将使周末的需求洼地成为市场高地，同时也将改变市场对浦东航线的定位。

东方航空目前在华东地区运力投入占比达到总体运力的40%，浦东机场运力达到整体的20%。

“因此，浦东机场航线1%-2%的收益提升，将对公司盈利水平改善明显。”他并称，从现有数据来看，公司6月投放运力同比明显提升，迪士尼效应已经初步反映到了公司基本面。下一步，公司将积极启动浦东机场增益计划。

据介绍，2014年，东方航空就成为第一家与华特迪士尼公司签约全球合作框架的公共运输类公司；此外，东方航空已与迪士尼签署联合市场推广协议，而且东方航空是上海迪士尼门票的转售商，公司将向全球旅客推广相应一站式服务产品。例如，将推出“机票+门票+酒店”的集成产品，空铁一体化产品等。

东方航空季度财报显示，今年一季度营业收入235亿元，同比增长5.1%；归属于上市公司股东的净利润26亿元，同比增66.37%。公司A股周二收报7.01元，过去一个月上涨11.8%。（完）