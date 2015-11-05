中国将开展保护“迪士尼”注册商标专用权专项行动

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月5日 - 中国工商总局周四称，将对迪士尼(DIS.N)注册商标专用权进行专项保护；上海迪士尼乐园和度假区将于明年开园。
工商总局指出，将开展为期一年的专项行动，严厉打击侵犯迪士尼注册商标专用权违法行为。
“（这将）促进形成公平竞争的市场环境，维护我国保护知识产权的国际形象，”工商总局的声明称。专项行动将持续到2016年10月。
工商总局的声明指出，建立迪士尼商标保护的应急队伍，加强业务培训，提升各地商标监管人员执法能力，加强在线监测。（完）
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。