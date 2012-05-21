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时事要闻 | 2012年 5月 21日 星期一 09:15 BJT

陈光诚抵达美国 将进修法律课程

路透纽约5月19日电---中国失明维权人士陈光诚已於周六抵达美国。

陈光诚在曼哈顿格林威治村的纽约大学寓所前通过翻译对记者称，他对中国政府的冷静与克制表示赞赏。

陈光诚将在纽约大学法学院作为访问学者进修课程。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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