《被解放的姜戈》在中国上映首日因“技术原因”遭停映

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透上海4月11日 - 据电影院线称，奥斯卡获奖影片、由昆汀·塔伦蒂诺（Quentin Taratino）导演的《被解放的姜戈》一片周四在中国首日公映因“技术原因”突然被取消。
中国目前是好莱坞电影的最大的海外市场。尽管昆汀导演的影片以暴力闻名，但据报道称中国上映版的《被解放的姜戈》仅稍作删减，这让中国影迷十分期待。
一位微博网友称，该影片刚开始放映就被停演，观众被告知离场。
记者就此联系了几家上海影院，其中一家电影院的高层称，他们大约在上午10点接到总部通知，但那时已来不及取消两个场次的放映。
该高层称，他们仅被通知是出于一些技术原因而取消该影片的放映。
国内媒体援引业内人士的说法称，该影片可能是因为一些未加处理的裸露镜头而被停映。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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