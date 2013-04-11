《被解放的姜戈》在中国上映首日因“技术原因”遭停映

资料图片显示，《被解放的姜戈》导演昆汀·塔伦蒂诺（中间）与该片演员合影。 REUTERS/Victor Ruiz Garcia

路透上海4月11日 - 据电影院线称，奥斯卡获奖影片、由昆汀·塔伦蒂诺（Quentin Taratino）导演的《被解放的姜戈》一片周四在中国首日公映因“技术原因”突然被取消。

中国目前是好莱坞电影的最大的海外市场。尽管昆汀导演的影片以暴力闻名，但据报道称中国上映版的《被解放的姜戈》仅稍作删减，这让中国影迷十分期待。

一位微博网友称，该影片刚开始放映就被停演，观众被告知离场。

记者就此联系了几家上海影院，其中一家电影院的高层称，他们大约在上午10点接到总部通知，但那时已来不及取消两个场次的放映。

该高层称，他们仅被通知是出于一些技术原因而取消该影片的放映。

国内媒体援引业内人士的说法称，该影片可能是因为一些未加处理的裸露镜头而被停映。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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