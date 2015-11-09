中国解放军总参谋长访问吉布提 视察海军护航编队“三亚舰”

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京11月9日 - 中国国防部周日稍晚称，中国中央军委委员、总参谋长房峰辉正在吉布提访问，并视察了在吉布提靠港补给的中国第21批海军护航编队“三亚舰”。
5月，吉布提总统奥马尔向法国媒体表示，吉布提政府正在和中国就建立军事基地问题进行磋商，吉布提欢迎中国在当地的存在。
中国政府既未证实也未否认这篇报导。
美国和法国都在吉布提拥有基地，当地港口一直为包括中国海军护航编队在内的外国海军提供支持。
中国国防部的声明称，房峰辉称赞了海军护航编队官兵执行任务的出色表现和良好精神风貌给予肯定，称其展现了中国负责任大国良好形象和中国军队的精神风貌。
中国驻吉布提大使符华强、空军副司令员张建平、海军参谋长邱延鹏陪同视察。国防部声明未提及任何中国在当地建设军事基地的计划。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。