中国解放军总参谋长访问吉布提，视察海军护航编队“三亚舰”

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月9日 - 中国国防部周日稍晚称，中国中央军委委员、总参谋长房峰辉正在吉布提访问，并视察了在吉布提靠港补给的中国第21批海军护航编队“三亚舰”。
5月，吉布提总统奥马尔向法国媒体表示，吉布提政府正在和中国就建立军事基地问题进行磋商，吉布提欢迎中国在当地的存在。
中国政府既未证实也未否认这篇报道。
美国和法国都在吉布提拥有基地，当地港口一直为包括中国海军护航编队在内的外国海军提供支持。
中国国防部的声明称，房峰辉称赞了海军护航编队官兵执行任务的出色表现和良好精神风貌给予肯定，称其展现了中国负责任大国良好形象和中国军队的精神风貌。
中国驻吉布提大使符华强、空军副司令员张建平、海军参谋长邱延鹏陪同视察。国防部声明未提及任何中国在当地建设军事基地的计划。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”