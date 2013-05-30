中国开发商将在伦敦打造大型商业区

中国地产开发商--总部基地（ABP）已与伦敦方面签署协议，将把伦敦城市机场附近的一个废弃地块打造成伦敦第三处金融区。该地块位于皇家阿尔伯特船坞，该项目锁定想在欧洲落户的中国以及亚洲其他国家的公司，将分五个阶段开发该项目。图为总部基地董事长许为平。路透