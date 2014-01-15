陕西富平贩婴医生一审被判死缓

路透北京1月14日 -陕西省渭南市中级人民法院周二以拐卖儿童罪对陕西省富平县原妇幼保健院产科医生张淑侠进行公开宣判，被告张淑侠贩婴6次，涉及婴儿7名，并导致一名婴儿死亡，情节严重，一审判处死刑，缓期两年执行。此案在中国激起民愤。

张淑侠现年55岁，从2011年11月至2013年7月，她利用产科医生的便利条件，将多名婴儿从医院抱出，高价出售。

法庭声明称，张淑侠以婴儿患有先天性疾病为由，诱使家属放弃对婴儿治疗并交由自己处理。

法院认为，被告人张淑侠以获利为目的，拐卖多名婴儿，其行为已构成拐卖儿童罪，公诉机关指控其所犯罪名成立。

法院认定，被告人张淑侠身为医务人员，利用诊疗之便，采取编造婴儿感染难以治愈疾病，身体有畸形等手段，拐卖新生婴儿多人，其行为违背职业道德和社会伦理，主观恶性极大，社会影响恶劣，情节特别严重。

6名婴儿均已被公安机关解救并送还亲生父母，1名婴儿被张淑侠卖给他人后死亡。

公诉机关认为张淑侠拐卖儿童致1人死亡的情节不能成立。但这名婴儿被拐卖后，人贩认为该婴儿已死亡将其抛弃在垃圾沟内，张淑侠应承担该婴儿被抛弃无法找到的责任。

新华社报道称，目前尚不清楚张淑侠是否会上诉。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。