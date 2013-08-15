中国开展新一轮医药行业商业贿赂调查--报道

路透上海8月14日（记者 Kazunori Takada） - 新华社报道称，中国从周四起将开展为期三个月的专项治理行动，其中包括调查医药购销和医疗服务领域的商业贿赂行为。

报道指出，国家工商行政管理总局将针对多个行业的商业贿赂、商业欺诈和其他不正当竞争行为进行治理。

发改委等其他监管机构和中国警方也在对外资和中资企业进行多项调查，最近聚焦于药物和奶粉等产品的定价行为，以及这些企业是否触犯反垄断法规。

“看起来发改委和工商总局近期得到的经验是他们能够迫使企业改变行为和降价。”美国众达律师事务所北京合伙人Sebastien Evrard表示。

“他们看起来愿意在更多直接关乎消费者的领域使用他们的影响力。”

报道称，工商总局要求各级工商机关严厉查处药物和医疗服务招投标过程中的商业贿赂行为，防止人民群众切身利益受到损害。

报道指出：“商业贿赂不仅导致价格虚高，破坏公平竞争的市场秩序，而且败坏社会道德和行业风气。”

新华社引述工商总局官员曹红英的话报道称，要防止行业协会成为垄断行为的“推手”和组织者。

报道提到，近期公布的12起垄断协议案件中，有九起是有关行业协会组织本行业经营者达成的垄断协议。

最新陷入贿赂门的是瑞士诺华NOVN.VX。《21世纪经济报道》援引匿名诺华前雇员报道称，该公司通过向医生行贿增加其今年6月和7月的销售。

诺华确认一名前雇员向中国当地劳动人事争议仲裁委员会提交材料，要求诺华进行赔偿。诺华称已经开始进行内部调查。

该公司发布声明称，诺华重视不当业务行为的指控，调查结束后，将根据调查结果采取适当的行动。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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