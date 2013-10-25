温岭一男子袭击医生 致一死两伤

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透北京10月25日 - 新华社报道称，浙江温岭市一名男子因对医院的鼻内镜下鼻腔微创手术结果持有异议，用匕首捅死一名医生，并捅伤另外两名医生。这是一周内至少第三次在中国医院里发生的袭击事件。
报道称，该男子姓连，今年33岁。他前往温岭市第一人民医院寻找之前的主治医生，但主治医生不在，他就用匕首捅伤耳鼻咽喉科主任医师。
连某某随后又捅伤两名医生，最终被赶来的医院保安制服。
本周早些时候，辽宁省一名患者持刀刺中医生6刀后跳楼身亡。
在广东省，一名患者死在医院后，愤怒的家属打伤了两名医生。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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