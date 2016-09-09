综述：中国城投美元债出海对冲资本外流 惟面临成本上扬压力

2016年1月21日，百元面值的人民币和美元纸币。 REUTERS/Jason Lee

记者 董永年

路透台北9月9日 - 为确保人民币于纳入SDR(特别提款权)生效前走势稳定，市场人士称，新一波城投平台境外发债潮即将启动，由重庆、江苏等地方政府领衔，以分担对冲资本外流的压力。

不过时逢美国年底前或将升息，包括房企、银行也加入抢便宜美元行列，恐令筹码供给升温，且伦敦银行间拆款市场美元利率(LIBOR)来到七年高位，诸多因素料让发债成本有上扬压力，惟也提供投资人捡便宜的机会。

〞某种程度有这(抗衡资本外流)意义，9月后筹码供应增多。〞第一金投信人民币高收益债券经理人陈以姗说。

元大投信中国机会债券基金经理人毛宗毅也表示，重庆、江苏等城投平台将是接下来的发债主力，因这两个地方政府在海外投资项目的考评比重较高，为了达标将会在境外发行不少美元债券。

另一不愿具名的资产管理业者认为，中国举行G20领导人峰会后，人民币并未因美国9月升息概率降低而随亚洲新兴货币强势反弹，显示市场贬值预期仍较强；不过在10月1日人民币于SDR新篮子生效前的关键时刻，除了央行维稳外，城投平台增加美元债发行力度，将有利于人民币走势平稳。

该不具名业者称，由于境内利率走低，且人民币贬值预期犹存，不少资金自贸易项下流向海外，也使得利率较高的中资企业美元债、点心债受到追捧，上周西安城投集团才刚发行三年期美元债券，定价利率只有同期限美国国债收益率加190余点，显示筹码仍供不应求。

毛宗毅指出，从几档城投平台美元债发行的经验来看，由于海外投资人对这些政府营运的机构状况不熟悉，多半不会放胆投资，刚性需求主要还是来自境内流出的资金，且为确保顺利发行，事先都已找好潜在投资人，城投平台发债等于是将部分资金携回境内。

不过天风国际证券行政总裁孟小宁却认为，不需对城投美元债的功能抱予太大期待，毕竟对量体大的城投债而言，美元计价的比例仅是极小一部分，对冲资本外流的功能可能有限。

〞这只是一个尝试，很难有实质影响。〞他说。

法兴银行亚太区债券资本市场主管莫乐涵(Laurent Morel)周四称，尽管今年上半年中国企业海外发债规模同比下降20%，但由于欧美市场资产价格和债券收益率6月以来一直下行，中国企业海外债券的规模已明显回升，预计今年全年规模将超过去年。

中国8月末外汇储备跌破3.19万亿美元，至近五年低点。分析人士认为，结售汇逆差应是当月外储下降主因，考虑到美联储加息预期仍在，中国资本外流的威胁仍在，但和去年相比则正在减弱。

**成本恐趋升**

不过此时城投平台发行美元债，恐怕无法再享受资金追捧的甜美滋味。一方面包括房地产企业等也将加入抢便宜美元行列、美债收益率料随着升息时点接近难再走低，此外，LIBOR上扬亦迫使投资人要求更高的收益。

宏利投信中国点心高收益债券基金经理人陈培伦指出，地产公司此前发行的美元债券，即将在明、后年陆续到期，再融资需求急迫性升高。

此外，根据渣打银行的研究报告，来自新加坡与中国银行业对美元融资的需求升温，将让今年日本除外的亚洲美元债券发行规模自650亿增加为755亿美元。

〞筹码供应明显增加，将使买方议价能力增强，新券转手的速度也会变快。〞陈培伦说。

宏利投信亚太入息债券基金经理人王建钦则称，根据集团内部研判，美联储今年12月底升息机率偏高，且随着美国总统选举逐渐白热化，美国10年公债收益率料脱离低位，回归英国脱欧前1.60-2.00%区间。

由于中资企业美元债利率定价是以美债收益率加上信用利差为基准，毛宗毅认为，除非更多资金追捧令信用利差缩窄，否则发债成本肯定升高。

LIBOR来到七年高位，也将是让发债成本升高的原因。一不愿具名的基金经理人表示，投资中资美元债的境内外流资金组成复杂，需留意有些属于保证收益的理财商品，为达到收益率普遍有加杠杆的行为，这些以RP(附买回)借钱养券的操盘者，眼见因利率窜升使得养券利差缩窄，势必会将压力反馈给发行方。

〞预定收益若达不到，代管基金业者将被迫自我了断，这恐让筹码更显混乱。〞她说。

虽有诸多不利因素，不过对眼见今年价格节节上扬而扼腕的投资人而言，也不失为捡便宜的好时点。

〞投资人还在增加，有钱人太多了，(收益率)逢高应该会有买盘，9月市场会偏向震荡。〞另一不愿具名基金经理人说。

美国证管会(SEC)将在10月14日实施新规定，从严规范货币市场基金。这使得近期LIBOR跃升，周四三个月LIBOR再创2009年以来波段高位，报0.84544%。(完)

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 18,821.5 54

交通银行 14,000.0 2

东方汇理 13,132.4 57

渣打 5,106.0 29

花旗 4,556.0 12

法巴 4,371.5 20

中国银行 3,449.9 5

凯基证券 2,017.1 6

国泰君安 1,888.8 3

**本周市场动态**

--中国央行周一发布通知称，国家外汇管理局对单家人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度实行备案或审批管理，RQFII在取得证监会资格许可后，可通过备案方式获取不超过其资产规模一定比例的投资额度。

--按资产计中国第三大银行--农业银行(601288.SS)(1288.HK)董事长周慕冰日前表示，在人民币国际化方面，该行将拓展跨境人民币业务，加快完善本外币一体化的经营管理模式，进一步提升对跨境金融业务的响应速度和效率。(完)