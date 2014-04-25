中国国内投资者海外投资兴趣渐浓 短期看好美国市场--美盛环球

路透上海4月25日 -美盛环球资产管理公司(LM.N)和花旗中国周五在上海联合发布最新投资者调查报告，尽管目前中国投资者的大部分资金仍投资于本土市场，但他们对于海外投资的兴趣日渐浓厚，其中半数投资者未来一年看好美国市场投资机会。

调查报告显示，近四成中国投资者认为发达市场会展现投资机会，去年开始已经把资金由新兴市场转向发达市场，期望赚取更高的收益。

公司董事总经理兼环球营销主管Matthew Schiffman表示，海外投资意愿上升，一方面是因去年以美国为代表的发达市场经济复苏，股票回报率高于本土市场，另一方面是出于分散风险的需要。

去年标准普尔500.SPX和道琼工业指数.DJI全年涨幅接近三成，而A股标杆指数-沪综指.SSEC全年累计下跌6.7%。

88%的中国投资者在调查中表示，相较五年前，他们更关注国际市场的投资机会，这是亚洲最高的比例。41%中国投资者拟在未来12个月增加股票投资，54%投资者将美国视为首选。另外，中国投资者也是最热衷于另类投资的投资者之一，逾三成拟在未来12个月增加另类投资。

尽管海外投资日渐升温，不过当前中国投资者对本土市场的投资仍占主流。超过八成的中国投资者资金投资于国内，未来12个月看好国内股票、债券以及房地产、黄金等领域的投资机会。

花旗中国财富管理部基金和债券产品总监陈莹亦指出，“我们今年的投资观点也是股优于债，成熟市场优于发展中市场。”

她说，在发行产品方面，今年花旗中国将会有选择地增加基金，多元分散地覆盖各类行业、币种及风险等级；同时也会推出以亚洲概念为主的债券产品，关注高信用评级、流动性较好和潜在收益较高的债券产品。

调查报告还显示，中国投资者的风险承受水平较高，38%受访者采取进取型投资，高于全球（35%）和亚洲（33%）水平，同时他们期望回报率亦较高，平均水平在10.4%，而他们去年实际回报率仅6.7%。

根据此次调查，中国投资者的投资首要目标是财富增值，其次才是保障财富。不过约四成投资者认为他们实现目标的进展并不理想，他们最大的忧虑是通货膨胀。

美盛环球去年12月至今年1月在全球对4,320名投资者进行调研，其中包括201名中国投资者。美盛在全球各个主要投资中心提供积极资产管理服务，3月底其管理资产规模达7,020亿美元。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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