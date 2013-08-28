中国国内成品油涨价预期骤然升温

领展拟斥资40.6亿元人民币收购广州一购物商场项目
路透香港4月10日 - 以市值计亚洲最大房地产基金--领展房地产投资信托基金宣布，将以约40.6亿元人民币的初步代价，收购一项位于广州的购物商场项目，为公司在内地的第三项投资物业。
路透北京8月28日 - 在此前两轮按兵不动之后，中国国内成品油价格本周或将上调，而中东局势的骤然紧张引发国际油价飙升，更令分析机构纷纷上调此次成品油价涨幅预估。
国际原油期货价格近两日连续大涨，因西方国家可能对叙利亚发动军事攻击，让人担心这项干预行动可能导致中东情势更为不稳，也让本周五即将迎来的中国国内成品油调价时点备受关注。
“即便这两天国际油价不大涨的话国内(成品油)价格也要调了，原油大涨后调价涨幅会更大些，”安迅思息旺能源分析师梁丹表示。
她并称，根据昨日国际油价每桶约3美元的涨幅推算，本次国内汽、柴油价格上调幅度都将超过每吨200元人民币。
而此前息旺能源网站发布基于截至8月27日监测数据的预测显示，成品油价上调幅度约在每吨150元。
由于市场对叙利亚军事打击的忧虑持续发酵，国际油价周三在前一日大涨的基础上续创多月新高。
截至北京时间周三上午11:30，美国10月原油期货上涨2.43美元，至每桶111.44美元。布兰特原油期货亦大涨2.72美元至六个月高位，报117.07美元。
隆众石化网分析师王钊表示，鉴于目前原油价格走势十分动荡，尽管该机构在预测成品油调价幅度时已考虑到期价上涨的因素，但若市场再出现重大波动，还会作出修正。
隆众石化网目前预计，本次国内成品油价格涨幅在每吨180-200元。
根据3月27日起实施的新成品油定价机制，中国成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。
中国国家发改委上次调整国内成品油价格是在7月20日，其中汽、柴油价格每吨分别提高325元和310元。其后的两次调价窗口则均不作调整，因平均油价涨幅不足。(完)
(发稿 丁琦；审校 张喜良)
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