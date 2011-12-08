"郭美美"事件後中国慈善捐款锐减逾八成--报导

报导引述红十字会常务副会长赵白鸽的话称，捐赠下降的原因之一是"郭美美事件发生後，大家发生怀疑了"。

赵白鸽指的是20岁的网友郭美美网上炫富，在微博展示自己的玛莎拉蒂跑车和名贵手包，并称自己是中国红十字会商业总经理。此事很快引起网民热议。